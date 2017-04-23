Игрок: финалисты юниорского ЧМ по хоккею не сильнее сборной России

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Финалисты юниорского чемпионата мира по хоккею, сборные США и Финляндии, "на бумаге" не являются сильнее, чем команда России. Такое мнение ТАСС высказал ассистент капитана юниорской сборной России Дмитрий Саморуков.

В воскресенье юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) победила команду Швеции со счетом 3:0 в матче за третье место на чемпионате мира в Словакии. Для россиян эта награда стала первой за последние шесть лет на чемпионатах мира. Ранее россияне в упорной борьбе уступили американцам в матче группового этапа со счетом 4:5, а также в овертайме полуфинала турнира проиграли финнам - 1:2.

"Нельзя сказать, что финалисты сильнее нас, мы знали соперников, у нас была одна задача - золото, мы имели сильный состав, поэтому других вариантов не было. В каждой игре мы бились, как за первое место, было неважно, против кого играли, потому что знали, что сборная России сильнее всех. Да, результат есть, но весь наш коллектив немного грустит, потому что мы выполнили (задачу) не на 100 процентов, могли лучше", - сказал хоккеист.

"Удача была не на нашей стороне, мы проиграли в овертайме, хотя был очень хороший матч. Где-то нам не повезло, надо было забивать, лучше сыграть в обороне, но получилось так, поэтому мы можем только смотреть матчи и разбирать свои ошибки, сейчас уже не исправишь", - отметил Саморуков.

По его словам, в матче со шведами россияне не опустили рук и бились до последнего. "Игра получилась сложная, ребята боролись, не упали духом после обидного поражения, тогда отдали игру, а сегодня вышли на лед подготовленными и сделали свою работу. В целом на турнире хорошая организация, зрители ходили, вопросов не было, красивый город, все было здорово. Все команды очень хорошо подготовились, мы были готовы на 100 процентов, где-то не повезло, но мы отдавались полностью своему делу", - заявил собеседник ТАСС.

В финале турнира сборная США обыграла команду Финляндии.