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Юниорская сборная США по хоккею в десятый раз выиграла чемпионат мира

Спорт
23 апреля, 22:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Американцы победили в финале сборную Финляндии со счетом 4:2
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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Юниорская сборная США по хоккею (игроки не старше 18 лет) победила команду Финляндии со счетом 4:2 в финале чемпионата мира в Словакии. Встреча состоялась в городе Попрад.

Для американской сборной этот титул чемпионов мира стал десятым в истории.

Ранее в воскресенье сборная России со счетом 3:0 оказалась сильнее команды Швеции в матче за третье место. Для сборной России эта награда стала первой за последние шесть лет на чемпионатах мира.

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