Юниорская сборная США по хоккею в десятый раз выиграла чемпионат мира

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Юниорская сборная США по хоккею (игроки не старше 18 лет) победила команду Финляндии со счетом 4:2 в финале чемпионата мира в Словакии. Встреча состоялась в городе Попрад.
Для американской сборной этот титул чемпионов мира стал десятым в истории.
Ранее в воскресенье сборная России со счетом 3:0 оказалась сильнее команды Швеции в матче за третье место. Для сборной России эта награда стала первой за последние шесть лет на чемпионатах мира.