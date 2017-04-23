Юниорская сборная США по хоккею в десятый раз выиграла чемпионат мира

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Юниорская сборная США по хоккею (игроки не старше 18 лет) победила команду Финляндии со счетом 4:2 в финале чемпионата мира в Словакии. Встреча состоялась в городе Попрад.

Для американской сборной этот титул чемпионов мира стал десятым в истории.

Ранее в воскресенье сборная России со счетом 3:0 оказалась сильнее команды Швеции в матче за третье место. Для сборной России эта награда стала первой за последние шесть лет на чемпионатах мира.