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Впервые за шесть лет: российские хоккеисты выиграли бронзу юниорского ЧМ

Спорт
23 апреля, 23:30 UTC+3 МОСКВА Дильшад Ломовских, Рустам Шарафутдинов
В последний раз сборная России побеждала на чемпионате мира среди 18-летних игроков в 2007 году
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Нападающий Андрей Свечников

Нападающий Андрей Свечников

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских, Рустам Шарафутдинов/. Юниорская сборная России по хоккею в третий раз в истории выиграла бронзовые медали чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, который в этом году прошел в словацких городах Попрад и Спишска-Нова-Вес.

В матче за третье место россияне победили команду Швеции со счетом 3:0. Первое же место на чемпионате мира заняла сборная США, в финале обыгравшая команду Финляндии со счетом 4:2. Американцы стали чемпионами мира среди игроков не старше 18 лет в десятый раз, это рекорд.

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Для российской юниорской сборной данная награда стала первой на чемпионатах мира с 2011 года, когда она также выиграла бронзу. В 2012-м году сборная России была пятой, в 2013-м - четвертой, в 2014-м - пятой, в 2015-м - пятой, в 2016-м - шестой. В последний раз сборная России побеждала на чемпионате мира среди 18-летних в 2007 году, а всего выигрывала турнир три раза (еще в 2001-м и 2004-м). В финалах российские юниоры не играли с 2009 года.

Примечательно, что на чемпионате мира 2016 года Россию представляла та же сборная, что и в 2017-м. Команду Сергея Голубовича, составленную на тот момент из 16-17-летних игроков, тогда было решено отправить на мировое первенство, поскольку игроки на год старше подозревались в употреблении мельдония.

Чехович и Свечников - самые результативные

Если на турнире в США россияне по понятным причинам фаворитами не считались, то в Словакии, напротив, расценивались как претенденты на медали. На групповом этапе сборная России обыграла команды Швеции (3:1), Белоруссии (4:1) и Чехии (5:4 ОТ), но уступила американцам (4:5). В четвертьфинале российская сборная одолела словаков (3:2 ОТ), а в полуфинале проиграла финнам (1:2).

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Самыми результативными игроками сборной России на чемпионате мира стали нападающие Иван Чехович и Андрей Свечников, набравшие по 9 очков (5 шайб + 4 передачи и 4+5 соответственно). Чехович на клубном уровне выступает в юниорской лиге Канады за "Бэ-Комо Драккар", а Свечников - в юниорской лиге США за "Маскегон Ламберджекс". Старший брат Свечникова, Евгений, в этом году дебютировал за "Детройт" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Лучшим же бомбардиром чемпионата мира стал финн Кристиан Весалайнен, набравший 13 очков (6+7).

Помимо Чеховича и Свечникова, за сборную России на чемпионате мира выступали еще шесть хоккеистов, играющих в юниорских лигах США и Канады. Руководитель селекционного отдела СДЮШОР московского "Динамо" Александр Фаткуллин в беседе с корреспондентом ТАСС признался, что, учитывая достойный состав, ожидал от российской команды большего, в особенности от игроков, приехавших из-за океана. По мнению специалиста, результат мог быть другим, если бы на чемпионате мира сумел выступить 17-летний динамовский форвард Клим Костин, который считается фаворитом драфта НХЛ. Нападающий пропустил турнир из-за травмы.

"Постараемся взять золото в следующем году"

Свечников в интервью официальному сайту Федерации хоккея России отметил, что "бронза, конечно, не золото, но медаль есть медаль". "Будем готовиться и постараемся взять золото в следующем году", - сказал он.

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Защитник Дмитрий Саморуков в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что финалисты чемпионата мира не сильнее российской сборной.

"Нельзя сказать, что финалисты сильнее нас, мы знали соперников, у нас была одна задача - золото, мы имели сильный состав, поэтому других вариантов не было. В каждой игре мы бились, как за первое место, было неважно, против кого играли, потому что знали, что сборная России сильнее всех. Да, результат есть, но весь наш коллектив немного грустит, потому что мы выполнили (задачу) не на 100 процентов, могли лучше", - сказал Саморуков, выступающий в хоккейной лиге Онтарио (Канада) за клуб "Гелф Сторм".

"Мы рады, что завоевали первые медали за шесть лет, но есть только одно место, после вчерашнего обидного поражения осталось чувство недосказанности", - сказал главный тренер сборной России Сергей Голубович в интервью пресс-службе ФХР.

Чемпионат мира 2018 года среди игроков не старше 18 лет пройдет в России - в Магнитогорске и Челябинске.

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