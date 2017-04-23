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Месси забил за "Барселону" 500-й гол в карьере

Спорт
23 апреля, 23:58 дата обновления: 24 апреля, 0:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
29-летний аргентинец принес победу своему клубу в матче чемпионата Испании с "Реалом"
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Лионель Месси

Лионель Месси

© EPA/Juan Carlos Hidalgo

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Аргентинский форвард испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси достиг отметки в 500 забитых мячей в матчах за команду во всех турнирах.

В воскресенье 29-летний Месси отметился дублем в ворота мадридского "Реала" и помог своей команде победить со счетом 3:2. После этого матча "Барселона" набрала 75 очков в 33 играх чемпионата и обошла "Реал" в турнирной таблице. У мадридцев матч в запасе и такое же количество очков, но "Реал" уступает по дополнительным показателям.

В чемпионате Испании аргентинец забил за "Барселону" 343 гола (в 377 матчах), в Кубке Испании - 43 (61), в еврокубках - 94 (115), в других турнирах - 20 (24).

Месси в возрасте 13 лет оказался в молодежной команде "Барселоны". За основной состав клуба он дебютировал 16 октября 2004 года - в матче с "Эспаньолом", а свой первый гол за сине-гранатовых забил 1 мая 2005 года - в поединке с "Альбасете".

В составе каталонского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец пять раз завоевывал "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту мира.

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