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Сборная США сыграет с командой Белоруссии в финале Кубка Федерации по теннису

Спорт
24 апреля, 0:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
В полуфиналах американки победили сборную Чехии, а команда Белоруссии - швейцарок
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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Теннисистки сборной США со счетом 3-2 дома оказались сильнее команды Чехии в полуфинале Кубка Федерации.

В финале турнира американки встретятся с командой Белоруссии, которая ранее оказалась сильнее сборной Швейцарии (3-1).

В воскресенье также состоялись матчи за право остаться в Мировой группе Кубка Федерации. Сборная России уступила команде Бельгии (2-3), француженки переиграли испанок (4-0), немки взяли верх над украинками (3-2), а сборная Нидерландов победила команду Словакии (3-2). Все проигравшие команды покинули элитный дивизион и выступят во второй Мировой группе.

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