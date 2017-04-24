Сборная США сыграет с командой Белоруссии в финале Кубка Федерации по теннису

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Теннисистки сборной США со счетом 3-2 дома оказались сильнее команды Чехии в полуфинале Кубка Федерации.
В финале турнира американки встретятся с командой Белоруссии, которая ранее оказалась сильнее сборной Швейцарии (3-1).
В воскресенье также состоялись матчи за право остаться в Мировой группе Кубка Федерации. Сборная России уступила команде Бельгии (2-3), француженки переиграли испанок (4-0), немки взяли верх над украинками (3-2), а сборная Нидерландов победила команду Словакии (3-2). Все проигравшие команды покинули элитный дивизион и выступят во второй Мировой группе.