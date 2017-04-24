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Остались на второй год: российские теннисистки проиграли бельгийкам в Кубке Федерации

Спорт
24 апреля, 0:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Из-за этого поражения сборная России в следующем сезоне снова будет выступать во второй Мировой группе
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© EPA/DANIEL MURPHY

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России по теннису уступила команде Бельгии в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации и лишилась возможности сыграть в восьмерке сильнейших турнира в следующем году. Российские теннисистки покинули Мировую группу в прошлом сезоне впервые с 1998 года.

Матч между командами России и Бельгии проходил на корте Малой спортивной арены "Лужники". В решающей парной встрече бельгийки Элиза Мертенс и Ан-Софи Местах в двух сетах обыграли Дарью Касаткину и Елену Веснину и принесли своей команде итоговую победу со счетом 3-2.

Победа Весниной и прямолинейность Павлюченковой

В преддверии матча глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением, что для победы россиянкам достаточно будет лишь не опуститься ниже своего уровня. Именно сборная России, которая в своем составе имела Елену Веснину (15-я "ракетка" мира) и Анастасию Павлюченкову (16), считалась фаворитом противостояния. Роль лидера в команде Бельгии отводили Мертенс (66), хотя сама спортсменка признавалась, что является частью команды и не считает себя ведущей теннисисткой сборной.

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В первой встрече матча Веснина ожидаемо в двух сетах обыграла Алисон ван Уйтванк - 6:3, 6:4. "С такими топ- игроками, как Веснина, нужно весь матч быть полностью сконцентрированной, - отметила после матча бельгийка. - Веснина здорово подавала, принимала, давила на меня, но потом я сумела вернуться в игру. В нужный момент сказался ее опыт".

Как призналась сама Веснина, одержать победу ей помогли советы партнерши по "золотой" паре Олимпийских игр в Рио-де- Жанейро Екатерины Макаровой. "С Алисон я никогда не встречалась, лишь видела ее выступления в интернете, поэтому первые геймы прошли как разведка боем. Мне понадобилось время, чтобы понять соперницу и довести дело до победы. Катя Макарова с ней играла, пару советов она нам передала, я их использовала, и они мне помогли", - призналась россиянка.

Павлюченкова победный порыв своей партнерши по сборной не поддержала, она ничего не смогла противопоставить Мертенс - 4:6, 0:6. "Она гораздо увереннее чувствовала себя на этом грунте, у нее была подготовленная игра, она здорово двигалась. Мне показалось, я играла очень прямолинейно, что стало главной моей ошибкой. В начале была равная игра, после каждой подачи длинные розыгрыши, а в конце, когда она стала вести в счете, меня просили играть пошире. Все перепробовала, если честно, в конце я уже не знала, как играть с ней", - объяснила причины поражения Павлюченкова.

Первый игровой день матча до трех побед команды завершили со счетом 1-1.

Замены с надеждой на лучшее

Перед стартом второго игрового дня стало известно, что капитан сборной России Анастасия Мыскина решилась на ожидаемую замену - вместо Павлюченковой одиночную встречу с Мариной Заневской должна была провести Дарья Касаткина.

Но перед этим на корт вышли триумфаторы прошлого дня Веснина и Мертенс. Первый сет в упорной борьбе остался за бельгийкой (4:6), но во втором Веснина не оставила шансов оппонентке - 6:1. Казалось, что лидер российской команды нащупала свою игру, но ряд грубых ошибок привел к поражению в третьем сете (2:6) и во встрече в целом.

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Веснина призналась, что большое количество брака было сопряжено с тем, что ей "нужно было диктовать, создавать и заканчивать розыгрыши". "За счет того, что Элиза играла больше от обороны, ей было легче, но в нужный момент Мертенс сыграла очень вдохновенно, нужно отдать ей должное", - поделилась впечатлениями россиянка.

Не столько игра от обороны, сколько раскрепощение, по словам Мертенс, помогли ей выиграть в этой встрече: "В первом сете была упорная борьба, в третьем сете я раскрепостилась, сказала себе, что мне нечего терять, потому что она выше по рейтингу. Я физически и психологически здорово себя чувствовала, команда и болельщики отлично меня поддерживали".

Перед четвертой встречей матча сборная России была на грани поражения. Перед 19-летней Касаткиной стояла сложная задача - справиться с грузом ответственности во встрече с Заневской. Вероятно, это сказалось в первом сете, который россиянка проиграла (5:7), но в дальнейшем Касаткина не дала усомниться в своем превосходстве - 6:1, 6:0. Сборная России сравняла счет в матче - 2-2.

Перед решающей парной встречей Мыскина снова пошла на изменения в составе - вместо изначально заявленной с Касаткиной Анны Блинковой капитан сделала ставку на Веснину, которая заявила, что готова к такой ответственности и нагрузке. Противостояли россиянкам Мертенс и Местах. Первый сет российские теннисистки провалили - 1:6, но во втором сумели собраться, навязать борьбу и довести дело до тай-брейка, в котором сильнее оказались бельгийки - 7:2. Победа в этой партии принесла команде Бельгии победу в матче в целом и возможность сыграть в восьмерке сильнейших Кубка Федерации в следующем году.

Разговоров с Шараповой о возвращении в сборную пока не было

После матча капитан сборной Бельгии Доминик Монами заявила, что команда пока не думает о том, как будет играть в следующем году. "Какие планы на следующий сезон? Мы сначала отпразднуем сегодняшнюю победу. У нас еще целый год будет для подготовки к следующему старту, но это сильная команда, которая будет расти", - поделилась мнением Монами.

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В состав сборной России на данный матч не вошла Светлана Кузнецова, что, как призналась капитан бельгиек, облегчило им жизнь: "Если бы участвовала Кузнецова, то это было бы для нас хуже, жребий бы еще усложнился".

Анализируя итоги поражения, Мыскина заявила, что команда сделала все возможное. "Я каждый раз благодарю девчонок за игру, они старались и сделали все, что смогли. Дождемся конца года, узнаем правила ИТФ (Международной федерации тенниса) и поймем, что мы должны делать дальше", - сообщила она.

В составе российской команды не смогла выступить Мария Шарапова, чье возвращение на корт после дисквалификации из- за употребления мельдония намечено на конец апреля. "Отсутствие игровой практики - это сложно, сложнее даже, чем после травмы. Это давление со стороны зрителей, специалистов, коллег. Разговоров пока не велось, ведь матчей сборной в этом году не будет", - отметила капитан женской сборной России.

Кратко, но емко свои эмоции относительно результата высказал вице-президент ФТР Евгений Кафельников: "Я недоволен. Это все, что я сейчас могу сказать. Остальные вопросы надо задавать Насте (Мыскиной), капитану сборной".

Кубок Федерации разыгрывается ИТФ с 1963 года и является чемпионатом мира среди женских команд. Чаще других трофеем владела сборная США (17 раз), 10 титулов у команды Чехословакии/Чехии, которая выигрывала Кубок Федерации три последних сезона. Российская сборная выигрывала турнир четырежды (2004, 2005, 2007, 2008).

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