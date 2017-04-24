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"Оттава" победила "Бостон" и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

Спорт
24 апреля, 1:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Встреча в Бостоне завершилась со счетом 3:2 после овертайма
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Хоккеисты "Бостона"

Хоккеисты "Бостона"

© AP Photo/Charles Krupa

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. "Оттава" в гостях победила "Бостон" со счетом 3:2 в овертайме шестого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышла в 1/4 финала Кубка Стэнли. Счет в серии стал 4-2.

В составе победителей шайбы забросили Бобби Райан (24-я минута), Кайл Туррис (29) и Кларк Макартур (67). У "Бостона" отличились Дрю Стаффорд (19) и Патрис Бержерон (42).

Для Макартура гол стал первым в текущем розыгрыше плей- офф, он был признан первой звездой матча. Второй звездой стал форвард "Бостона" Брэд Маршанд, на счету которого две результативные передачи. Третьей звездой назван вратарь "Оттавы" Крэйг Андерсон, отразивший 28 бросков.

В следующем раунде "Оттава" встретится с "Нью-Йорк Рейнджерс", который ранее с аналогичным счетом победил в серии "Монреаль".

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