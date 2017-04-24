Сборная России заняла первое место в общем зачете ЧМ по рукопашному бою

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сборная России выиграла общекомандный зачет IV чемпионата мира по рукопашному бою, который проходил 22 и 23 апреля в Москве.
Российская команда завоевала 10 золотых, три серебряных и две бронзовых медали. Причем семь золотых наград принесла женская сборная. Второе место в общем зачете заняла команда Казахстана, завоевавшая 14 медалей (4-4-6), третьей стала сборная Узбекистана с 14 наградами (2-6-6).
В чемпионате мира, который проводился при поддержке Минспорта РФ и Москомспорта, принимали участие спортсмены из 40 стран.