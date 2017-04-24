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"Вашингтон" победил "Торонто" и вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛ

Спорт
24 апреля, 5:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Все матчи серии завершились победой одной из команд с разницей в один гол, пять из шести встреч перетекли в овертайм
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Маркус Юханссон

Маркус Юханссон

© AP Photo/Winslow Townson

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. "Вашингтон" в гостях победил "Торонто" со счетом 2:1 в овертайме матча плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли. Счет в серии стал 4-2 в пользу столичной команды.

В составе "Вашингтона" шайбы забросил Маркус Юханссон (53-я и 67-я минуты). У "Торонто" единственный гол забил Остон Мэттьюс (48).

Все матчи серии завершились победой одной из команд с разницей в один гол, пять из шести встреч перетекли в овертайм. Этот матч стал стал 18-м в этом раунде плей-офф, когда победителя пришлось определять в овертайме, тем самым побит рекорд лиги по этому показателю.

Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин сыграл в матче 22 минуты 45 секунд, нанес семь бросков и провел три силовых приема. Форвард столичной команды Евгений Кузнецов за 22 минуты 14 секунд совершил четыре броска, защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов сделал шесть силовых приемов за 25 минут 38 секунд.

Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев провел на льду 23 минуты 57 секунд, совершив три броска и четыре силовых приема.

По итогам регулярного чемпионата "Вашингтон" выиграл Президентский кубок, "Торонто" попал в Кубок Стэнли с восьмого места в таблице Восточной конференции. "Вашингтон" во втором раунде плей-офф сыграет с "Питтсбургом". Год назад команды также встретились на этой стадии, тогда "Питтсбург" оказался сильнее в серии со счетом 4-2, после чего выиграл Кубок Стэнли.

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