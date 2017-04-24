Ассоциация профессиональных футболистов Англии наградила Бекхэма за заслуги перед футболом

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" 41-летний Дэвид Бэкхем получил награду PFA Merit Award за заслуги перед футболом. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), которая вручает эту награду.

Бекхэм провел 265 матча в Английской премьер-лиге, в которых забил 62 мяча. За сборную Англии футболист провел 115 матчей, забив 17 мячей. В составе "Манчестер Юнайтед" он стал шестикратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, выиграл Лиги чемпионов. Также он выступал за испанский "Реал", итальянский "Милан", американский "Лос-Анджелес Гэлакси" и французский ПСЖ, в составе которого завершил карьеру (2013 год).

Бекхэм стал первым англичанином, который выиграл четыре разных чемпионата (Англии, Испании, США/Канады (МЛС, Франции), отличился голами на трех чемпионатах мира, сыграл 100 матчей в Лиге чемпионов. Уроженец Лондона занимает третье место в истории премьер-лиги по числу голевых передач - 152 в 265 играх.

Он трижды выходил в символическую сборную чемпионата Англии по итогам сезона. В 2003-м был признан игроком года в стране. Бекхэм был включен в символическую сборную чемпионата Англии десятилетия (1997-2007). В конце 90-х и начале 2000-х трижды входил в тройку претендентов на звание лучшего игрока года по версиям Международной федерации футбола и французского издания France Football. В 2008 году был включен в Зал славы английского футбола.