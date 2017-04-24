Боксер Чудинов будет готовиться к поединку против британца Гроувза в Чехове

В Париже задержаны 143 участника манифестации против "Национального фронта"Международная панорама 24 апреля, 11:06
Американка Серена Уильямс возглавила рейтинг WTAСпорт 24 апреля, 11:04
Ассоциация профессиональных футболистов Англии наградила Бекхэма за заслуги перед футболомСпорт 24 апреля, 10:44
Елена Безденежных: нужно отдельное законодательное регулирование ГЧП в спортеНовости партнеров 24 апреля, 10:43
ВЦИОМ: 75% россиян поддерживают отказ Первого канала от трансляции "Евровидения-2017"Общество 24 апреля, 10:42
КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков "Урала" в матче с "Зенитом"Спорт 24 апреля, 10:35
Тело второго горняка извлечено из-под завалов на уральской шахте "Центральная"Происшествия 24 апреля, 10:32
"Трансконтейнер" в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,3 разаТранспорт 24 апреля, 10:31
Первый двухтомник ненецкой писательницы-кочевницы Анны Неркаги издали в ТюмениКультура 24 апреля, 10:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Россиянин Федор Чудинов будет готовиться к бою за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (ВБА) в весовой категории до 76,2 кг против британца Джорджа Гроувза в Чехове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот".
"Федор заедет в Чехов на подготовку к бою", - сказал собеседник агентства.
Поединок Чудинов - Гроувз пройдет 27 мая в английском Шеффилде.
Гроувз за свою карьеру побеждал таких известных боксеров, как многократный чемпион мира Карл Фроч и олимпийский чемпион Джеймс Дигейл. В последнем поединке британец победил немца Эдуарда Гуткнехта, после чего боксер из Германии впал в кому.
В рамках боксерского вечера в Шеффилде британец Келл Брук будет защищать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (ИБФ) в весе до 66,68 кг против американца Эррола Спенса.
Всего в активе Гроувза 25 побед (18 нокаутом) и три поражения. На счету Чудинова 14 побед (10 нокаутом) и одно поражение.