Боксер Чудинов будет готовиться к поединку против британца Гроувза в Чехове

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Россиянин Федор Чудинов будет готовиться к бою за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (ВБА) в весовой категории до 76,2 кг против британца Джорджа Гроувза в Чехове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот".

"Федор заедет в Чехов на подготовку к бою", - сказал собеседник агентства.

Поединок Чудинов - Гроувз пройдет 27 мая в английском Шеффилде.

Гроувз за свою карьеру побеждал таких известных боксеров, как многократный чемпион мира Карл Фроч и олимпийский чемпион Джеймс Дигейл. В последнем поединке британец победил немца Эдуарда Гуткнехта, после чего боксер из Германии впал в кому.

В рамках боксерского вечера в Шеффилде британец Келл Брук будет защищать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (ИБФ) в весе до 66,68 кг против американца Эррола Спенса.

Всего в активе Гроувза 25 побед (18 нокаутом) и три поражения. На счету Чудинова 14 побед (10 нокаутом) и одно поражение.