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Американка Серена Уильямс возглавила рейтинг WTA

Спорт
24 апреля, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Американка, не выступающая с конца января из-за беременности, смогла опередить немку Кербер
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Серена Уильямс с чемпионским кубком Australian Open

Серена Уильямс с чемпионским кубком Australian Open

© EPA/MARK R. CRISTINO

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Американка Серена Уильямс вышла в лидеры рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Его обновленная версия опубликована на сайте ассоциации.

21 апреля стало известно, что Уильямс беременна, в связи с чем спортсменка на год приостанавливает карьеру. Последним турниром для 35-летней американки стал прошедший в январе Открытый чемпионат Австралии, который она выиграла. Но рейтинг составляется на основе выступления теннисисток за последние 52 недели, поэтому Уильямс еще не скоро его покинет.

Уильямс поднялась на первое место со второго, в ее активе теперь 7010 очков. На второе место опустилась немка Ангелик Кербер (6925). Третье место сохранила чешка Каролина Плишкова (6020). Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила седьмую позицию (4025).

Елена Веснина поднялась на 14-е место. Анастасия Павлюченкова сохранила 16-ю строчку, Дарья Касаткина - 29-ю. Екатерина Макарова поднялась с 44-го на 43-е место, Евгения Родина - с 77-го на 75-е, Наталья Вихлянцева - с 79-е на 77-е, Екатерина Александрова - с 91-го на 88-е, Ирина Хромачева - с 92-го на 89-е.

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