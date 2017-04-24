ПКР готовит очередные документы для восстановления членства в МПК

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Паралимпийский комитет России (ПКР) готовит очередной пакет документов для восстановления членства в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Владимир Лукин.

"Сейчас мы готовим очередные документы, у нас огромное количество вопросов по дорожной карте. Мы готовим ответы на эти вопросы. Сейчас этот процесс идет, но он вольно или невольно задерживается", - сказал он.

МПК 7 августа 2016 года дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от Игр-2016 по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. Последующая апелляция ПКР в Спортивный арбитражный суд (КАС) на решение о дисквалификации была отклонена.