ПКР готовит очередные документы для восстановления членства в МПК

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МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Паралимпийский комитет России (ПКР) готовит очередной пакет документов для восстановления членства в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Владимир Лукин.
"Сейчас мы готовим очередные документы, у нас огромное количество вопросов по дорожной карте. Мы готовим ответы на эти вопросы. Сейчас этот процесс идет, но он вольно или невольно задерживается", - сказал он.
МПК 7 августа 2016 года дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от Игр-2016 по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. Последующая апелляция ПКР в Спортивный арбитражный суд (КАС) на решение о дисквалификации была отклонена.