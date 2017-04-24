Мамиашвили: борец Богомоев находится в реанимации после происшествия в Иркутске

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский борец вольного стиля Александр Богомоев находится в реанимации после происшествия в Иркутске. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

"Богомоев сейчас находится в больнице. Он вчера был с тренером, и что-то там произошло. Будем выяснять. Спортсмен не отправился на сборы национальной команды, потому что восстанавливался после проблем со спиной", - сказал Мамиашвили.

27-летний Богомоев является трехкратным чемпионом России. Также спортсмен стал победителем Европейских игр в Баку 2015 года. Спортсмен выступает за Бурятию и Иркутскую область.