Мамиашвили: борец Богомоев находится в реанимации после происшествия в Иркутске

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МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский борец вольного стиля Александр Богомоев находится в реанимации после происшествия в Иркутске. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
"Богомоев сейчас находится в больнице. Он вчера был с тренером, и что-то там произошло. Будем выяснять. Спортсмен не отправился на сборы национальной команды, потому что восстанавливался после проблем со спиной", - сказал Мамиашвили.
27-летний Богомоев является трехкратным чемпионом России. Также спортсмен стал победителем Европейских игр в Баку 2015 года. Спортсмен выступает за Бурятию и Иркутскую область.