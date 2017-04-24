Индийская бегунья в возрасте 101 года выиграла забег на 100 м на Всемирных играх ветеранов

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индианка Ман Каур, возраст которой составляет 101 год, получила золотую медаль в забеге на 100 метров в своей возрастной категории на Всемирных играх ветеранов спорта в Окленде. Как сообщает телеканал NDTV, индианка пробежала стометровку за 1 минуту 14 секунд.

"Я собираюсь бегать снова, я не собираюсь сдаваться. Я буду участвовать (в других соревнованиях) и не намерена останавливаться!" - приводит телеканал слова спортсменки.

Каур, которую новозеландские СМИ прозвали "чудом из Чандигарха", стала единственной атлеткой в возрастной категории "100 лет и старше", принявшей участие в этом забеге, и, пройдя дистанцию, она получила золотую медаль.

Индианка стала заниматься спортом в возрасте 93 лет по совету ее сына, который сам увлекается легкой атлетикой и в свои 79 лет тоже принимает участие в спортивных состязаниях ветеранов.

Как сообщила прессе глава оргкомитета игр Дженна Вуттен, организаторы и участники были рады тому, что Каур приехала на соревнования. "Ман Каур действительно олицетворяет философию Всемирных игр ветеранов спорта - "Спорт для всех", - отметила она.

Всемирные игры ветеранов спорта (World Masters Games) проходят раз в четыре года под эгидой Международной ассоциации ветеранов спорта. На этих играх спортсмены разных возрастов и способностей соревнуются в различных дисциплинах. Минимальный возраст участников составляет от 25 до 35 лет в зависимости от вида спорта.