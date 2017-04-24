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Тренер: попавший в больницу из-за драки борец Богомоев пришел в себя

Спорт
24 апреля, 12:17 UTC+3 ВАРШАВА корр. ТАСС, Вероника Советова
По словам главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева, Богомоев пострадал в результате массовой драки
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ВАРШАВА, 24 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Борец вольного стиля Александр Богомоев, пострадавший в драке и попавший в больницу, уже пришел в себя. Об этом ТАСС по телефону сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил ТАСС, что Богомоев находится в больнице.

"Там налетела толпа, была поножовщина, все получилось на ровном месте, - сказал Тедеев. - Саша уже пришел в себя, кризис миновал. Желаю, чтобы он выкарабкался из этой ситуации".

27-летний Богомоев трижды выиграл чемпионат России, также он становился победителем Европейских игр 2015 года в Баку.

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