Тренер: попавший в больницу из-за драки борец Богомоев пришел в себя

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ВАРШАВА, 24 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Борец вольного стиля Александр Богомоев, пострадавший в драке и попавший в больницу, уже пришел в себя. Об этом ТАСС по телефону сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.
Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил ТАСС, что Богомоев находится в больнице.
"Там налетела толпа, была поножовщина, все получилось на ровном месте, - сказал Тедеев. - Саша уже пришел в себя, кризис миновал. Желаю, чтобы он выкарабкался из этой ситуации".
27-летний Богомоев трижды выиграл чемпионат России, также он становился победителем Европейских игр 2015 года в Баку.