Двукратный чемпион ОИ по дзюдо Ринер выступит на этапе "Большого шлема" в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо, девятикратный чемпион мира француз Тедди Ринер выступит этапе международного турнира "Большой шлем", который пройдет в Екатеринбурге 20-21 мая. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
"На международный турнир по дзюдо "Большой шлем" в Екатеринбурге заявился Тедди Ринер, двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы, многократный чемпион Франции. Сегодня Ринер возглавляет мировой зачет в своей категории свыше 100 кг. С 2010 года Ринер не проиграл ни одной схватки, поэтому именно он - фаворит турнира", - говорится в сообщении.
Среди участников турнира также бронзовый призер Олимпийских игр француз Сириль Маре, бронзовый призер чемпионата мира бразилец Виктор Пеналбер, двукратный победитель "Большого шлема", чемпион Европы серб Александар Куколь и другие.
Договоренность о проведении этапа "Большого шлема" в Екатеринбурге соревнований была достигнута в июле 2016 года. "Соревнования проводятся в целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в Свердловской области, повышения престижа дзюдо, привлечения свердловчан к активному и здоровому образу жизни, укрепления авторитета Свердловской области на российском и международном уровнях", - подчеркивается в сообщении департамента.