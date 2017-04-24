Хоккеисты Радулов и Зайцев вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Александр Радулов и защитник "Торонто" Никита Зайцев вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Париже и Кельне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

В текущем сезоне 30-летней Радулов провел за "Монреаль", который не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Стэнли, 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и сделал 36 результативных передач. В плей-офф на счету Радулова шесть игр, две шайбы и пять передач.

25-летний Зайцев в сезоне провел за "Торонто", который также закончил борьбу за Кубок Стэнли в первом раунде, 82 матча в регулярном чемпионате, забросил четыре шайбы и сделал 32 результативные передачи при показателе полезности "-22". В плей-офф защитник сыграл в четырех играх, не отличившись результативными действиями.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая. В групповом раунде россияне сыграют с командами США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.