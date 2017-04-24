Гендиректор: волейболистки "Динамо" бездарно сыграли в "Финале четырех" Лиги чемпионов

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Московское "Динамо" бездарно выступило в "Финале четырех" женской Лиги чемпионов по волейболу. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор клуба Владимир Зиничев.

"Динамо" в полуфинале турнира уступило итальянскому "Конельяно" (1-3), а в игре за третье место с тем же счетом проиграло турецкому "Эджзаджибаши".

"В причинах (неудачной игры) должен разбираться тренерский состав, - сказал Зиничев. - Оснований для бездарной игры нашей команды не было. Не стал бы все валить только на тренера, но очевидно, что он не сумел достучаться до игроков, а игроки проявили безволие. Может быть не все, но команда в Италии отсутствовала".

"Тренерский штаб не сумел подготовить команду ко второй игре. Но впереди у нас серьезные соревнования, основная задача - чемпионат России. Сейчас есть, над чем задуматься", - добавил он.

Зиничев также сообщил, что накануне третьего матча финала чемпионата России против казанского "Динамо" (счет в серии 1-1) в команде нет травмированных.