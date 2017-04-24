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Гендиректор: тверской клуб ВХЛ ТХК в любой момент может прекратить существование

Спорт
24 апреля, 13:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
По слова Кирилла Пафифова, пока у клаба нет ни источника финансирования, никакой помощи, и все находится в подвешенном состоянии
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МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. В связи с отсутствием финансирования тверской клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) ТХК в любой момент может прекратить существование. Об это ТАСС сообщил генеральный директор клуба Кирилл Пафифов.

При этом он подчеркнул, что команда и болельщики все равно надеются, что клуб удастся сохранить.

"Следующий сезон находится под большим вопросом, потому что у нас нет ни источника финансирования, никакой помощи, и все находится в подвешенном состоянии. В любой момент мы можем потерять команды ТХК и "Тверичи", прекратить свое существование. Но не могу точно утверждать, что так будет - вдруг деньги сейчас найдутся, будет новый президент и что-то изменится. Хотя пока никаких предпосылок этому я не вижу, как и участия со стороны руководителей", - сказал Пафифов.

"27 апреля будет собрание Федерации хоккея России, там, наверное, узнаем, какие сроки нам поставят. Но что мы можем решать, если денег у нас не будет, как мы будем заявляться, если у нас нет никаких гарантий? Даже президента клуба нет, он уволился, такая тяжелая ситуация. Но разговоры ходят, все надеются, что команду удастся сохранить", - отметил гендиректор.

В регулярном чемпионате ВХЛ сезона-2016/17 ТХК занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 92 очка. В плей-офф тверской клуб проиграл в 1/8 финала тюменскому "Рубину".

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