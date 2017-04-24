Арбитр Еськов отстранен от обслуживания матча чемпионата России ЦСКА - "Локомотив"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российский арбитр Алексей Еськов, ранее назначенный обслуживать матч чемпионата России по футболу между московскими клубами ЦСКА и "Локомотив", не будет работать в этой встрече. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Локомотивом" пройдет в среду на стадионе "ВЭБ-Арена" и начнется в 19:30 мск. Вместо Еськова судить встречу будет Сергей Карасев.

"Бригада под руководством Сергея Карасева в полном составе переведена с игры в Казани на матч ЦСКА - "Локомотив". Соответственно поединок между "Рубином" и "Тереком" 26 апреля будет обсуживать судейская бригада во главе с Евгением Турбиным, - говорится в сообщении. - На матче "Оренбург" - "Зенит" также произошла замена ассистента главного арбитра - Алексей Ширяев будет работать вместо Игоря Демешко".

В субботу Еськов работал на матче 24-го тура российского чемпионата между санкт-петербургским "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом" (2:0). По ходу встречи арбитр удалил трех футболистов екатеринбургской команды - Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. После матча президент "Урала" Григорий Иванов рассказал ТАСС, что клуб будет добиваться пожизненного отстранения Еськова.