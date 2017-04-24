Определен состав участников хоккейной Лиги чемпионов на следующий сезон

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Определились 32 команды, которые примут участие в хоккейной Лиге чемпионов в сезоне-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Швецию в Лиге чемпионов представят клубы "Брюнас ИФ", "ХВ 71", "Йонкепинг", "Фрелунда", "Мальмё" и "Векшё", от Финляндии сыграют "ИФК Хельсинки", "Ювяскуля", "Кальпа Куопио", "Таппара Тампере", "ТПС Турку".

Также в турнире сыграют швейцарские "Цуг", "Давос", "Берн", "Цюрих Лайонс" и чешские "Били Тигржи Либерец", "Оцеларжи Тршинец", "Комета Брно", "Маунфилд". Германия будет представлена командами "Адлер Манхайм", "Гриззлис Вольфсбург", "Ред Булл Мюнхен". Австрия - "Клагенфурт", "Ред Булл Зальцбург", "Вена", Словакия - "Банска Быстрица", Норвегия - "Ставангер Ойлерс", Белоруссия - "Неман Гродно", Дания - "Эсбьерг Энерджи", Великобритания - "Кардифф Девилс", Франция - "Гэп Рапасес", Польша - "Комарх Краков". Также в Лиге чемпионов примет участие победитель Континентального кубка Международной федерации хоккея (IIHF).

Команды будут разбиты на четыре группы. Жеребьевка состоится 17 мая в Кельне во время чемпионата мира по хоккею. Групповой этап пройдет с 24 августа по 11 октября. В плей-офф, который начнется 31 октября, выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах. Финал Лиги чемпионов будет сыгран 6 февраля 2018 года.

Турнир проводится с сезона-2014/15. Учредителями лиги являются 26 клубов, шесть европейских лиг и IIHF. Клубы- учредители ежегодно участвуют в турнире. Помимо них, в Лиге чемпионов играют победители национальных чемпионатов Словакии, Норвегии, Белоруссии, Дании, Великобритании, Франции, Польши и победитель Континентального кубка IIHF, которые получают лицензию на один сезон. Действующий победителем турнира является "Фрелунда".

Российские клубы участия в турнире не принимают. Ранее совет турнира объявил, что хочет предоставить два приглашения клубам КХЛ для участия в плей-офф Лиги чемпионов, это может произойти после подписания соглашения до конца апреля. Позднее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что клубы лиги не примут участия в европейском турнире.