Маркин: правоохранительные органы нормально отработали матч "Ростов" - "Спартак"

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Правоохранительные органы Ростова-на-Дону сработали нормально, обеспечивая порядок на футбольном матче чемпионата России между местным "Ростовом" и московским "Спартаком". Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин.

Ранее в интернете появилось видеозапись конфликта между сотрудниками ОМОНа с болельщиками гостевой команды.

"В Ростове-на-Дону мы наблюдали нормальную работу правоохранительных органов. Болельщиками были несанкционированно открыты боковые входы на трибуну, толпа пыталась туда прорваться. Сотрудники правопорядка выполняли должностную инструкцию", - отметил он.

"Конечно, мы еще будем изучать все обстоятельства произошедшего. Нужно узнать, почему для болельщиков было открыто мало входов на трибуну. Почему толпа побежала искать другие входы? Вопрос организации мероприятия нельзя не учитывать", - сказал Маркин.

Собеседник агентства также подчеркнул, что он не видит разницы в подходе правоохранительных органов Ростова-на-Дону к болельщикам-россиянам и иностранцам. "Что касается разницы в поведении правоохранительных органов города по отношению к английским и российским болельщикам - я не считаю, что это правильная постановка вопроса. Конечно, если фанаты условного "Манчестера" будут вести себя неправомерно, то в их отношении тоже будут предприняты меры. Нарушителей неправильно делить на национальности", - добавил он.