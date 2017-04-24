Министр спорта РФ Колобков наградил победителей и призеров зимней Спартакиады

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Церемония награждения победителей и призеров VIII зимней Спартакиады учащихся России и II Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов 2017 года состоялась в понедельник в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии приняли участие министр спорта РФ Павел Колобков, а также депутат Государственной думы РФ и главный судья Спартакиады учащихся Светлана Журова, заместители министра спорта Сергей Косилов и Марина Томилова и директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Константин Вырупаев.

"Спартакиада - это важнейшее соревнование, которое позволяет выявлять будущих звезд спорта, а также популяризировать здоровый образ жизни. Наши прославленные чемпионы - Антон Шипулин, Светлана Журова, Аделина Сотникова - начинали именно так, а сейчас они являются лицом мирового спорта, мы ими гордимся. Спасибо руководителям регионов, которые занимаются развитием необходимой инфраструктуры и помогают искать молодые таланты", - заявил Колобков.

По словам Журовой, Спартакиада запомнится ее участникам на всю жизнь. "Спартакиада - это большой праздник, который состоялся, и я рада, что мне предоставилась честь выполнять роль судьи. Главное - это участники, это победители, которые представляют свой регион, воспитавший их; это первые команды, которые запомнятся на всю жизнь; это возможность подружиться, увидеть другие города. Я думаю, что через несколько лет эти ребята будут сидеть в Олимпийской деревне и вспоминать, как познакомились первый раз, а сейчас они учатся быть настоящими спортсменами", - отметила Журова.

В рамках церемонии было подписано соглашение о сотрудничестве между Федеральным центром подготовки спортивного резерва и Российским государственным университетом физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

О Спартакиаде

Участниками финальных соревнований VIII зимней Спартакиады учащихся России стали более двух тысяч спортсменов из 62 субъектов Российской Федерации. Победителями общекомандного зачета стали команды Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга (I группа - численность населения от 2 млн человек и более); Вологодской, Ленинградской областей и Удмуртской Республики (II группа - до 2 млн человек); Мурманской области, Республики Мордовия и Магаданской области (III группа - до 1 млн человек).

В финальных соревнованиях II Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов приняли участие делегации 30 субъектов Российской Федерации. По итогам состязаний лучшие результаты показали сборные Свердловской области, Удмуртской Республики и Санкт-Петербурга.