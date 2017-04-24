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"Лужники" готовы провести тестовый матч в октябре - ноябре 2017 года

Спорт
24 апреля, 15:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
По словам директора департамента спорта и туризма города Москвы Николая Гуляева, вопрос, когда откроются "Лужники", пока открыт
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"Лужники"

"Лужники"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Стадион "Лужники" готов принять тестовый матч в октябре или ноябре текущего года. Об этом журналистам заявил директор департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.

"Вопрос, когда откроются "Лужники", пока открыт, потому что нам нужно провести тестирование всех систем. Мы готовы принять тестовый матч в октябре-ноябре. Кто сыграет на нем, это вопрос к Российскому футбольному союзу", - заявил Гуляев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о том, что реконструкция московского стадиона "Лужники" практически завершена. По его оценке, выполнена большая часть работ по реконструкции самого стадиона, главной арены, а также смонтирован свет, звук, а трава на газоне с помощью специальных технологий за зиму укрепила свою корневую систему.

В результате реконструкции вместимость стадиона была увеличена до 81 тыс. зрителей. Общая ширина всех выходов с трибун была увеличена на 100 метров со 144 до 249 метров.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. На стадионе "Лужники" пройдут семь игр, в том числе матч открытия, полуфинал и финал.​​

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