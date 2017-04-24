Тренер: бывший гимнаст Гарибов работает в федерации уже с начала 2017 года

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МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Эмин Гарибов является сотрудником Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) уже с начала нынешнего года. Об этом ТАСС рассказал старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.
Ранее СМИ сообщили, что 26-летний Гарибов принял окончательное решение о завершении карьеры после только что завершившегося чемпионата Европы в Румынии и предложил федерации свои услуги в качестве менеджера сборной.
"Гарибов еще с начала года является менеджером нашей федерации, - сообщил Алфосов, который заявлял журналистам о завершении спортсменом карьеры еще на Олимпиаде в Рио-де- Жанейро. - Согласно официальным документам, опубликованным на сайте Минспорта РФ, Гарибов с начала года находится в списке тренеров и специалистов, работающих со сборными командами, и является тренером мужчин и юниоров".
Гарибов является двукратным чемпионом Европы, выиграв в 2012 и 2013 годах упражнения на перекладине, а также трехкратным победителем Универсиады. Сезоны 2014 и 2015 годов он пропустил из-за операции на плечах и последующего долгого восстановления. Несмотря на все усилия, спортсмен не был включен в состав сборной России на Олимпиаду 2016 года.