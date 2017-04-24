Торги по боксерскому бою между Индонго и Липинцом пройдут 27 апреля

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Вопрос проведения боя за титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг между намибийцем Джулиусом Индонго и россиянином Сергеем Липинцом определится на торгах 27 апреля. Об этом ТАСС сообщил менеджер Липинца Алекс Вайсфельд.

Ранее в команде россиянина предположили, что Индонго может отказаться от титула IBF.

"Торги назначены на 27 апреля", - сказал Вайсфельд.

Липинец является официальным претендентом на бой с Индонго по версии IBF. Намибиец 15 апреля победил британца Рикки Бернса по очкам и также завоевал титул WBA.

Российским болельщикам Индонго известен благодаря победе нокаутом в первом раунде над россиянином Эдуардом Трояновским. В активе намибийца 22 победы (11 нокаутом) и ни одного поражения.

На счету Липинца 12 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.