Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Торги по боксерскому бою между Индонго и Липинцом пройдут 27 апреля

Спорт
24 апреля, 17:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
Ранее в команде россиянина предположили, что Индонго может отказаться от титула IBF в весовой категории до 63,5 кг
Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Липинец (справа)

Сергей Липинец (справа)

© AP Photo/Frank Franklin II

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Вопрос проведения боя за титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг между намибийцем Джулиусом Индонго и россиянином Сергеем Липинцом определится на торгах 27 апреля. Об этом ТАСС сообщил менеджер Липинца Алекс Вайсфельд.

Ранее в команде россиянина предположили, что Индонго может отказаться от титула IBF.

"Торги назначены на 27 апреля", - сказал Вайсфельд.

Липинец является официальным претендентом на бой с Индонго по версии IBF. Намибиец 15 апреля победил британца Рикки Бернса по очкам и также завоевал титул WBA.

Российским болельщикам Индонго известен благодаря победе нокаутом в первом раунде над россиянином Эдуардом Трояновским. В активе намибийца 22 победы (11 нокаутом) и ни одного поражения.

На счету Липинца 12 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
6
Юниорская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
12
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек
2
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
3
Зампред Мосгордумы предложил ввести налог на бездетность
4
Фэллон: Великобритания сохраняет право на превентивное применение ядерного оружия
5
Песков: вопрос о миротворцах на Донбассе нужно обсуждать со всеми сторонами
6
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
7
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
Темы дня
Загрузка...
Реклама