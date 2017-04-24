Минспорт РФ признан потерпевшей стороной по делу информатора WADA Родченкова

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Потерпевшей стороной по делу бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, признано Министерство спорта РФ, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Министерство спорта РФ признано потерпевшей стороной, в данный момент оно готовится предъявить иск", - сказал следователь в суде.

Как следует из материалов суда, министерству спорта был нанесен имущественный вред, а также вред деловой репутации. Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест имущества дочери Родченкова Марины Балакиной, а именно на арест земельного участка в Солнечногорском районе Подмосковья и жилого дома.

Защита в суде настаивала на отмене ареста имущества, ссылаясь на отсутствие доказательств того, что имущество было получено в результате преступных действий Родченкова. "Дом и участок были подарены в качестве свадебного подарка его дочери еще в 2006 году", - сказал адвокат.

Следствие же считает, что дом на участке был построен на деньги, полученные от продажи запрещенных препаратов.

Против Родченкова в России возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В прошлом году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи. Доклад был посвящен расследованию, проведенному на основании показаний Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга. В 2006-2015 годах Родченков руководил антидопинговым центром России, а с января 2016 года он находится в США и является информатором WADA.