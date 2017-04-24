Хоккеисты Радулов и Зайцев не сыграют за сборную России на чемпионате мира

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Александр Радулов и защитник "Торонто" Никита Зайцев не сыграют на чемпионате мира, который пройдет в Париже и Кельне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР) со ссылкой на главу скаутской службы ФХР Алексея Жамнова.

"Никита Зайцев в матче регулярного чемпионата НХЛ получил травму - сотрясение мозга. Он сыграл в плей-офф, но его нынешнее состояние здоровья не позволяет выступить за сборную на мировом первенстве, - сказал Жамнов. - "Торонто" не отпустил защитника в расположение нашей команды".

Радулов отказался от участия в чемпионате мира в связи с отсутствием действующего контракта с клубом.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая. В групповом раунде россияне сыграют с командами США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.