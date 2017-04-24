Чон Мон Джун оспорит в CAS наложенную ФИФА пятилетнюю дисквалификацию

Гаджиев: ошибки арбитра Иванова против "Локомотива" не были преднамереннымиСпорт 24 апреля, 18:34
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через рекуВ стране 24 апреля, 18:31
Правительство Ростовской области поддержит два инвестпроекта стоимостью 4,6 млрд руб.Новости партнеров 24 апреля, 18:30
Колобков: сложная экономическая ситуация не отразилась на финансировании СпартакиадСпорт 24 апреля, 18:29
Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" возглавил британец Пол УорвикЭкономика и бизнес 24 апреля, 18:19
Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях во второй декаде апреля составила 7,94%Экономика и бизнес 24 апреля, 18:16
ФТР обсудит дальнейшую работу Мыскиной в сборной России в конце маяСпорт 24 апреля, 18:15
Россиянки войдут в Мировую группу Кубка Федерации в случае увеличения числа командСпорт 24 апреля, 18:13
"Макрон и Ле Пен воплощают разочарование французов системой"Президентские выборы во Франции 24 апреля, 18:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Бывший глава Южнокорейской футбольной ассоциации и бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Чон Мон Джун подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне апелляцию на свое пятилетнее отстранение от футбольной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба CAS.
Расследование в отношении Чон Мон Джуна было открыто в январе 2015 года на основании доклада следственного комитета ФИФА о результатах расследования голосования на выборах стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. В 2010 году Мон Джун связался с членами исполкома, пообещав вложить $777 млн в развитие футбола в случае, если Южная Корея получит право провести чемпионат мира по футболу в 2022 году.
ФИФА отстранила Чон Мон Джуна на шесть лет, позднее срок дисквалификации был сокращен до пяти лет. В итоге 65-летний южнокореец подал апелляцию в CAS, чтобы вновь оспорить срок своего отстранения.