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Россиянки войдут в Мировую группу Кубка Федерации в случае увеличения числа команд

Спорт
24 апреля, 18:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
В минувшие выходные апреля сборная России уступила бельгийкам со счетом 2-3 и не сумела отобраться в число участников Мировой группы на следующий сезон
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Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Женская сборная России попадет в Мировую группу Кубка Федерации по теннису, если состав участников будет расширен до 16 команд. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев.

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В минувшие выходные апреля сборная России уступила бельгийкам со счетом 2-3 и не сумела отобраться в число участников Мировой группы на следующий сезон.

"Во Вьетнаме будет обсуждаться вопрос расширения состава команд. Если расширят до 16 команд, то мы точно там будем", - сказал Тарпищев.

Говоря о матче, глава ФТР отметил, что победить сборную Бельгии россиянкам помешали тактические ошибки.

"Мы должны были однозначно выигрывать, - сказал собеседник агентства. - Объективный фактор - мы вышли на грунт намного позже команды соперника, наши практически играли с листа. Но все равно должны были выигрывать, остальное - тактические ошибки, связанные с вариантами, которые не были использованы. Итог - проиграли из-за собственных ошибок".

Конференция Международной федерации тенниса (ITF) пройдет во Вьетнаме 1-4 августа.

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