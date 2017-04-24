Команды ФНЛ проведут дома первые переходные матчи за право выступать в РФПЛ

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проведут дома первые переходные матчи за право выступать в Российской футбольной премьер- лиге (РФПЛ) в сезоне-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.
В понедельник в Москве состоялась жеребьевка стыковых матчей. Они проходят с участием 13-й и 14-й команд премьер- лиги и 3-й и 4-й команд ФНЛ.
Стыковые матчи за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2017/18 состоятся 25 и 28 мая.