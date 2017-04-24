Колобков: сложная экономическая ситуация не отразилась на финансировании Спартакиад

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Непростая экономическая обстановка никак не повлияла на финансирование спартакиадного движения в стране. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Конечно, сейчас не самая простая ситуация, но на уровне развития и поддержки спорта это никак не отразилось. Спартакиада проводится, 62 региона приняли участие в минувших соревнованиях (зимней Спартакиады учащихся), в финальных стартах участвовало 2600 человек. Самое главное преимущество Спартакиад - это многоэтапность соревнований, которые начинаются в муниципалитетах и заканчиваются на всероссийском уровне. Все Спартакиады являются нашими важнейшими соревнованиями, все регионы считают их проведение своим долгом, поэтому никаких проблем мы сейчас не испытываем", - отметил министр спорта.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.