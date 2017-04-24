Гаджиев: ошибки арбитра Иванова против "Локомотива" не были преднамеренными

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Арбитр Сергей Иванов, работавший на матче чемпионата России по футболу между московским "Локомотивом" и пермским "Амкаром", не допускал против железнодорожников преднамеренных ошибок. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев.

В субботу в матче "Локомотив" - "Амкар" (3:3) с претензиями к главному арбитру встречи Иванову вышли представители железнодорожников, которые были настроены жаловаться на судью. По мнению главного тренера "Локомотива" Юрия Семина, арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол из положения вне игры, не позволив его команде победить. В понедельник стало известно, что Иванов назначен резервным арбитром на матч 25-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Уфой", а его ассистент по встрече "Локомотив" - "Амкар" Игорь Демешко был снят с игры "Оренбург" - "Зенит".

"Игру просмотрел, увидел не только обсуждаемые моменты, но и другие, когда, например, можно было бы поставить 11-метровый удар в ворота "Локомотива". Посмотрите второй угловой у ворот "Локо": мера нарушения игрока, который контролировал нашего (Николая) Зайцева, - стопроцентный пенальти. Это был борцовский прием, а хватать игрока сзади и валить его на землю недопустимо ни при каких ситуациях", - сказал Гаджиев.

"Если мы говорим о положении вне игры во время третьего гола, то это спорный момент, в этом эпизоде, как и во всех остальных, должна разобраться Контрольно-квалификационная комиссия. Но разве не было ситуаций, когда реальные офсайды не фиксировались около наших ворот? Не забили, да, но могли ведь и забить. Ошибаются все: игроки, судьи, тренеры; важно, чтобы в судействе не было преднамеренных ошибок, и я уверен, что в данном матче их не было", - отметил тренер.

Также собеседник ТАСС подчеркнул, что он, как и Семин, переживает за свою команду, поэтому мнения могут быть не всегда объективными. "Юрий Павлович, безусловно, не только дока в футболе, но и объективный, насколько это возможно: ведь каждый из нас все-таки переживает за свою команду", - заявил Гаджиев.

В следующем туре "Амкар" в четверг сыграет на своем поле с "Краснодаром", а "Локомотив" в среду в гостях встретится с ЦСКА.