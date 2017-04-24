Тренер керлингистов РФ выступит с отчетом о выступлении на ЧМ на исполкоме ФКР

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Шведский тренер-консультант мужской сборной России по керлингу Серен Гран выступит на исполкоме Федерации керлинга России с отчетом о выступлении команды на прошедшем чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

На мировом первенстве в канадском Эдмонтоне, который закончился 10 апреля, россияне проиграли все 11 матчей кругового турнира и не сумели напрямую попасть на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан.

"Мы провели встречу с Граном, на исполкоме он представит письменный отчет, - сказал Свищев. - Он признал ошибки, в том числе и свои. Основная из них - формирование состава команды".

Исполком федерации пройдет 15 мая.