Свищев: керлингисты РФ продолжат тренироваться под руководством иностранного специалиста

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Мужская сборная России по керлингу продолжит тренироваться под руководством иностранного специалиста. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

В минувшем сезоне иностранным тренером-консультантом у мужской команды был швед Серен Гран. Отечественные керлингисты на последнем чемпионате мира в канадском Эдмонтоне проиграли все 11 матчей кругового турнира и не сумели напрямую попасть на Олимпийские игры в Пхенчхане. Ранее Свищев сообщил, что Гран отчитается по выступлению команды на исполкоме федерации 15 мая.

"Мне бы не хотелось давить на исполком, но команда, у которой хорошие шансы принять участие в Олимпиаде, не должна остаться без иностранного специалиста, - сказал глава федерации. - Все-таки он многое ей дает, и если это будет не этот тренер, то другой".