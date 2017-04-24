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Свищев: керлингисты РФ продолжат тренироваться под руководством иностранного специалиста

Спорт
24 апреля, 19:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
В минувшем сезоне иностранным тренером-консультантом у мужской команды был швед Серен Гран
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Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Мужская сборная России по керлингу продолжит тренироваться под руководством иностранного специалиста. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

В минувшем сезоне иностранным тренером-консультантом у мужской команды был швед Серен Гран. Отечественные керлингисты на последнем чемпионате мира в канадском Эдмонтоне проиграли все 11 матчей кругового турнира и не сумели напрямую попасть на Олимпийские игры в Пхенчхане. Ранее Свищев сообщил, что Гран отчитается по выступлению команды на исполкоме федерации 15 мая.

"Мне бы не хотелось давить на исполком, но команда, у которой хорошие шансы принять участие в Олимпиаде, не должна остаться без иностранного специалиста, - сказал глава федерации. - Все-таки он многое ей дает, и если это будет не этот тренер, то другой".

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