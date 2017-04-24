Крамник победил Харикришну в четвертом туре шахматного турнира памяти Гашимова

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Россиянин Владимир Крамник победил Пенталу Харикришну из Индии в четвертом туре шахматного турнира памяти гроссмейстера Вугара Гашимова, который проходит в азербайджанском Шамкире.

В других партиях еще один российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком, Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана разошелся миром с соотечественником Теймуразом Раджабовым, вничью также завершились партии англичанина Майкла Адамса и украинца Павла Эльянова, болгарина Веселина Топалова и американца Уэсли Со.

В турнирной таблице лидирует Мамедьяров (3 очка), далее идут Эльянов, Топалов, Адамс, Крамник (по 2,5), Карякин, Войташек, Со и Раджабов (по 1,5), Харикришна (1).

Участники турнира играют по круговой системе. Контроль времени - по два часа на 40 ходов, затем час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 61-го.

Мемориал Вугара Гашимова проводится в Шамкире в четвертый раз, турнир посвящен памяти известного азербайджанского шахматиста, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет.