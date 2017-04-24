Колобков: соревнования летней Спартакиады-2017 могут пройти в одном регионе

Боец Джефф Монсон провел мастер-класс в Академии МЧС России в МосквеОбщество 24 апреля, 19:58
Клуб КХЛ "Ак Барс" расторг контракт с нападающим ВарнаковымСпорт 24 апреля, 19:55
Макрон в первом туре выборов получил 24,01% голосов избирателейМеждународная панорама 24 апреля, 19:46
Андрей Кончаловский получил премию имени ФеллиниКультура 24 апреля, 19:26
Экспериментальные дома с элементами из дерева построят взамен части пятиэтажек в МосквеОбщество 24 апреля, 19:25
Свищев: керлингисты РФ продолжат тренироваться под руководством иностранного специалистаСпорт 24 апреля, 19:21
Президент России Владимир Путин поздравил Российскую книжную палату с вековым юбилеемНовости агентства 24 апреля, 19:17
Роскосмос исключил из отряда трех космонавтовКосмос 24 апреля, 19:15
Постпред при ООН: США могут нанести удар по КНДР в ответ на новые испытания ракетМеждународная панорама 24 апреля, 19:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Министерство спорта РФ рассматривает идею проведения соревнований летней Спартакиады 2017 года в рамках одного региона. Об этом журналистам заявил министр спорта Павел Колобков.
Спартакиады были возрождены в России в 2003 году. По традиции соревнования проводятся в нескольких субъектах РФ.
"Конкуренция большая, потому что все регионы понимают значимость Спартакиады. Мне кажется правильной идея проводить соревнования в одном субъекте, потому что участникам необходимо чувствовать общность со своими коллегами, важно пройти единым парадом. Именно так формируется дух победителя, чувство локтя. Сейчас стало немного сложно из-за насыщенного календаря соревнований, но мы попробуем это сделать на летней Спартакиаде, попробуем реализовать эту идею", - заявил Колобков.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.