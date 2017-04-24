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Колобков: соревнования летней Спартакиады-2017 могут пройти в одном регионе

Спорт
24 апреля, 19:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Обычно соревнования проводятся в нескольких субъектах РФ
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МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Министерство спорта РФ рассматривает идею проведения соревнований летней Спартакиады 2017 года в рамках одного региона. Об этом журналистам заявил министр спорта Павел Колобков.

Спартакиады были возрождены в России в 2003 году. По традиции соревнования проводятся в нескольких субъектах РФ.

"Конкуренция большая, потому что все регионы понимают значимость Спартакиады. Мне кажется правильной идея проводить соревнования в одном субъекте, потому что участникам необходимо чувствовать общность со своими коллегами, важно пройти единым парадом. Именно так формируется дух победителя, чувство локтя. Сейчас стало немного сложно из-за насыщенного календаря соревнований, но мы попробуем это сделать на летней Спартакиаде, попробуем реализовать эту идею", - заявил Колобков.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.

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