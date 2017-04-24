Визит координационной комиссии Игр-2022 в Пекин перенесен с мая на июнь

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Визит координационной комиссии зимних Олимпийских Игр 2022 года в Пекин пройдет с 11 по 13 июня. Об этом сообщает портал Inside the games.
Изначально визит комиссии, которую возглавляет президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, должен был состоятся 22-24 мая.
Причиной переноса поездки называется близость к этой дате визитов инспекционной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) в города-претенденты на проведение Олимпиады 2024 года - Лос-Анджелес и Париж. Поездка в Лос-Анджелес состоится 10-12 мая, в Париж - 14-16 мая.
Столица Китая была выбрана хозяйкой Олимпийских игр 2022 года на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.