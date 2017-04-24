"Зальцбург" впервые в истории стал победителем Юношеской лиги УЕФА

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Австрийский "Зальцбург" со счетом 2:1 победил португальскую "Бенфику" в финале Юношеской лиги УЕФА и стал победителем турнира.
Финальная встреча прошла в швейцарском Ньоне.
Для "Зальцбурга" победа в Юношеской лиге УЕФА стала первой в истории. Две победы в активе английского "Челси", одна у испанской "Барселоны".
В нынешнем турнире также принимал участие московский ЦСКА, который сумел дойти до 1/4 финала, но уступил "Бенфике". "Ростов" не смог преодолеть групповой раунд.