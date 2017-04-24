Руководство ФК "Интер" закрыло команду на базе до матча с "Наполи"

Рынок платного ТВ в России показал самый низкий прирост за пять летЭкономика и бизнес 24 апреля, 21:29
Соперница Шараповой Винчи выступила против wild card на турниры WTA для россиянкиСпорт 24 апреля, 21:15
ООН сообщила о десятках жертв авиаударов международной коалиции в СирииМеждународная панорама 24 апреля, 21:07
Директор Исаакиевского собора с 1 июня намерен покинуть свой постОбщество 24 апреля, 21:00
США расширили санкции в отношении Сирии в связи с предполагаемой химатакой в ИдлибеМеждународная панорама 24 апреля, 20:38
Украина в полночь отключит ЛНР от электричестваМеждународная панорама 24 апреля, 20:36
Twitter заблокировал фальшивую страницу зампостпреда РФ при ООН Владимира СафронковаОбщество 24 апреля, 20:01
Боец Джефф Монсон провел мастер-класс в Академии МЧС России в МосквеОбщество 24 апреля, 19:58
Клуб КХЛ "Ак Барс" расторг контракт с нападающим ВарнаковымСпорт 24 апреля, 19:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Руководство итальянского футбольного клуба "Интер" приняло решение закрыть команду на тренировочной базе с 25 по 30 апреля из-за неудачных результатов. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Милана.
В последнем матче в чемпионате Италии "Интер" в гостях уступил "Фиорентине" со счетом 4:5.
В заявлении клуба сообщается, что руководство команды выражает полную поддержку главному тренеру Стефано Пиоли.
Миланцы не могут выиграть пять матчей кряду и идут в турнирной таблице национального чемпионата на седьмом месте, набрав 56 очков. В следующем туре "Интер" 30 апреля дома сыграет с "Наполи".