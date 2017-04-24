Руководство ФК "Интер" закрыло команду на базе до матча с "Наполи"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Руководство итальянского футбольного клуба "Интер" приняло решение закрыть команду на тренировочной базе с 25 по 30 апреля из-за неудачных результатов. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Милана.

В последнем матче в чемпионате Италии "Интер" в гостях уступил "Фиорентине" со счетом 4:5.

В заявлении клуба сообщается, что руководство команды выражает полную поддержку главному тренеру Стефано Пиоли.

Миланцы не могут выиграть пять матчей кряду и идут в турнирной таблице национального чемпионата на седьмом месте, набрав 56 очков. В следующем туре "Интер" 30 апреля дома сыграет с "Наполи".