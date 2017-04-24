Баскетболистки курского "Динамо" сравняли счет в финальной серии чемпионата России с УГМК

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Курское "Динамо" победило екатеринбургский УГМК со счетом 64:54 во втором матче финальной серии чемпионата России по баскетболу среди женщин. Встреча прошла в Курске.

Счет в серии до трех побед стал 1-1. Третий матч финала чемпионата России пройдет 27 апреля в Екатеринбурге.

Во второй встрече серии за третье место московское "Динамо" в гостях уступило оренбургской "Надежде" (51:99). Счет в серии до трех побед 2-0 в пользу команды из Оренбурга.