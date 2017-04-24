Керлингисты сборной России обыграли румын на ЧМ в дабл-миксте

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российская команда в составе Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого обыграла сборную Румынии в третьем матче группового этапа чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте. Турнир проходит в канадском Летбридже.

Встреча завершилась со счетом 13:2.

Во вторник россияне сыграют с командой Словакии. На счету российской сборной после трех матчей две победы и одно поражение.