Плей-офф будет введен в чемпионате Украины по футболу в сезоне-2017/18

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Плей-офф появится в следующем сезоне чемпионата Украины по футболу. Об этом сообщил президент лиги Владимир Генинсон, слова которого приводит Xsport.

В понедельник в Киеве состоялось собрание клубов украинской премьер-лиги.

"Я остался доволен результатом сегодняшней встречи. Все вместе сели, тренеры услышали, какие есть проблемы у руководителей клубов, какие проблемы есть у премьер-лиги. В течение двух ближайших дней (25-26 апреля) будет принят новый формат", - рассказал Генинсон.

"Формат: 12 команд, четыре круга. То есть, будет два этапа, в каждом по два круга. В сравнении с этим сезоном изменения будут. Главное - будет плей-офф, но дайте нам буквально два дня, чтобы мы уже официально это объявили", - добавил глава украинской лиги.