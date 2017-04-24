Голландский конькобежец оправдан после положительной допинг-пробы на ЭПО

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Голландский конькобежец Том ван Бек оправдан после положительной допинг-пробы на ЭПО. Об этом сообщает Schaatspeloton.
Ван Бек сдал допинг-тест, который дал положительный результат, 10 февраля 2016 года. В прошлую пятницу дисциплинарный комитет голландской федерации конькобежного спорта не нашел убедительных доказательств использования спортсменом ЭПО.
Подробности данного инцидента на своей странице в Facebook описал российский конькобежец Сергей Лисин: "Вскрыли пробу B, она оказалась положительной. Дальше начали слушания, провели их 28 апреля и 7 ноября, долго думали и 20 декабря решили назначить независимого эксперта, который должен был дополнительно проверить пробу. Эксперта назначили 16 февраля, но антидопинговые службы отказались предоставить ему пробу на анализ".
Руководство голландской федерация конькобежного спорта сообщило, что не согласно с решением собственного дисциплинарного комитета.