Объявлен состав сборной России по вольной борьбе на чемпионат Европы

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Стал известен состав сборной России по вольной борьбе на чемпионат Европы, который пройдет 2-7 мая в сербском Нови-Саде. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы.
Состав российской команды выглядит следующим образом: Заур Угуев (весовая категория до 57 кг), Ахмед Чакаев (до 61 кг), Ильяс Бекбулатов (до 65 кг), Исраил Касумов (до 70 кг), Ахмед Гаджимагомедов (до 74 кг), Даурен Куруглиев (до 86 кг), Анзор Болтукаев (до 97 кг) и Алан Хугаев (до 125 кг).
Турнир по вольной борьбе в рамках чемпионата Европы завершится 5 мая. В рамках чемпионата также пройдут соревнования по греко-римской борьбе и вольной борьбе среди женщин.