"Ньюкасл" разгромил "Престон" и обеспечил себе выход в английскую футбольную премьер-лигу

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. "Ньюкасл" одержал крупную победу над "Престоном" со счетом 4:1 в домашнем матче 44-го тура второго по силе английского дивизиона чемпионата Англии - чемпионшипа.
В составе победителей забитыми мячами отметились Айозе Перес (7-я, 67-я минуты), Кристиан Атсу (45) и Мэтт Ричи (65). У проигравших отличился Джордан Хьюджилл (14). На 64-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Пол Галлахер.
За два тура до конца чемпионата "Ньюкасл", набрав 88 очков, обеспечил себе как минимум второе место в турнирной таблице и участие в английской премьер-лиге в следующем сезоне, у ближайшего преследователя команды "Рединга" в активе 79 очков. "Ньюкасл" вылетел в чемпионшип по итогам предыдущего сезона, заняв в премьер-лиге 18-е место. Ранее место в высшем дивизионе первенства страны себе обеспечил "Брайтон", который с 92 очками идет первым. "Престон" с 61 очком идет на 11-й позиции.
В следующем туре "Ньюкасл" 28 апреля в гостях сыграет с "Кардиффом", "Престон" на следующий день на своем поле примет "Ротерхэм".