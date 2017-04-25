Генменеджер: "Монреаль" сделает все, чтобы сохранить Радулова в клубе

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Марк Бержевен заявил, что руководство команды сделает все, чтобы сохранить в своем составе российского нападающего Александра Радулова, контракт которого завершится в июле 2017 года. Слова генменеджера приводит пресс-служба клуба.
В текущем сезоне Радулов провел за "Монреаль", который не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Стэнли, 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и сделал 36 результативных передач. В плей-офф на счету 30-летнего Радулова шесть игр, две шайбы и пять передач.
"Руководству команды многое нравится из того, что Радулов показывает на площадке. Он, безусловно, является тем игроком, которого мы хотим переподписать, но существует предел в зарплатной ведомости клуба. Мы сделаем все от нас зависящее", - сказал Бержевен.
Радулов 1 июля 2016 года подписал однолетний контракт с "Монреалем". По данным телеканала TVA Sports, сумма соглашения россиянина с канадским клубом составила $5,75 млн.