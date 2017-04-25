Президент ФК "Урал": слова о пожизненной дисквалификации арбитра Еськова были эмоциями

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб не намерен добиваться пожизненной дисквалификации арбитра Алексея Еськова, который работал на матче чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом". Об этом Иванов рассказал в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".
В матче между санкт-петербургским "Зенитом" и "Уралом" (2:0), который состоялся в субботу и стал первым на стадионе "Санкт-Петербург", Еськов удалил трех игроков екатеринбургской команды. На 60-й минуте он вынес второе предупреждение полузащитнику "Урала" Эрику Бикфалви, затем нападающий Роман Павлюченко резко отреагировал на такое решение судьи, атаковав его с оскорблениями, за что получил прямую красную карточку. А на 86-й минуте, когда "Зенит" вел в счете, Еськов показал вторую желтую карточку полузащитнику екатеринбуржцев Роману Емельянову после стычки с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.
После матча Иванов заявил ТАСС, что клуб будет добиваться пожизненной дисквалификации арбитра Еськова.
"Слова о пожизненной дисквалификации были сказаны на эмоциях. В этом должен разобраться Контрольно- дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС). Еськов является опытным арбитром. Мы будем добиваться наказания за допущенные ошибки, но не пожизненного", - сказал Иванов.
После 24 туров чемпионата России "Урал" располагается на десятой строчке в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. Во вторник в рамках 25 тура екатеринбуржцы сыграют на выезде с лидером чемпионата - московским "Спартаком".