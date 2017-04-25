Хоккеисты Андерсон, Коглиано и Райан номинированы на приз "Билл Мастертон Трофи"

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Крэйг Андерсон, "Анахайм" Эндрю Коглиано и "Каролина" Дерек Райан вошли в список претендентов на приз "Билл Мастертон Трофи". Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

"Билл Мастертон Трофи" - награда, ежегодно вручаемая игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею в регулярном чемпионате лиги, была учреждена в 1968 году.

Первым обладателем приза стал Клод Прово из клуба "Монреаль". В прошлом году награду получил чех Яромир Ягр ("Флорида").

Обладатель приза станет известен в ночь на 22 июня на специальной церемонии в Лас-Вегасе.

Perseverance, sportsmanship and dedication to hockey.

Your Masterton Trophy finalists.#NHLAwards pic.twitter.com/nCHo5FWZzy — NHL (@NHL) 24 апреля 2017 г.