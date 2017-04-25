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Хоккеисты Андерсон, Коглиано и Райан номинированы на приз "Билл Мастертон Трофи"

Спорт
25 апреля, 2:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
В прошлом году награду, ежегодно вручаемую игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею, получил чешский нападающий "Флориды" Яромир Ягр
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Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

© AP Photo/Matt Slocum

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Крэйг Андерсон, "Анахайм" Эндрю Коглиано и "Каролина" Дерек Райан вошли в список претендентов на приз "Билл Мастертон Трофи". Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

"Билл Мастертон Трофи" - награда, ежегодно вручаемая игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею в регулярном чемпионате лиги, была учреждена в 1968 году.

Первым обладателем приза стал Клод Прово из клуба "Монреаль". В прошлом году награду получил чех Яромир Ягр ("Флорида").

Обладатель приза станет известен в ночь на 22 июня на специальной церемонии в Лас-Вегасе.

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