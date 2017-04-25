В Пентагоне считают, что Ту-95 более двух лет не летали у Аляски из-за технических проблемМеждународная панорама 25 апреля, 3:17
СМИ: Элтон Джон из-за острой инфекции отменил концерты в СШАКультура 25 апреля, 2:47
Трамп произвел новые назначения в руководстве ПентагонаМеждународная панорама 25 апреля, 2:28
Хоккеисты Андерсон, Коглиано и Райан номинированы на приз "Билл Мастертон Трофи"Спорт 25 апреля, 2:19
Демократы в Конгрессе обвинили Госдеп в завуалированной рекламе гольф-клуба ТрампаМеждународная панорама 25 апреля, 2:15
СМИ: Шарапова может получить wild card в квалификацию "Ролан Гаррос"Спорт 25 апреля, 1:58
Сенат утвердил Сонни Пердью на посту министра сельского хозяйства СШАМеждународная панорама 25 апреля, 1:33
Президент ФК "Урал": слова о пожизненной дисквалификации арбитра Еськова были эмоциямиСпорт 25 апреля, 1:02
Чайка: ЖКХ и строительство традиционно лидируют по числу нарушений законаПроисшествия 25 апреля, 0:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Крэйг Андерсон, "Анахайм" Эндрю Коглиано и "Каролина" Дерек Райан вошли в список претендентов на приз "Билл Мастертон Трофи". Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.
"Билл Мастертон Трофи" - награда, ежегодно вручаемая игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею в регулярном чемпионате лиги, была учреждена в 1968 году.
Первым обладателем приза стал Клод Прово из клуба "Монреаль". В прошлом году награду получил чех Яромир Ягр ("Флорида").
Обладатель приза станет известен в ночь на 22 июня на специальной церемонии в Лас-Вегасе.
Perseverance, sportsmanship and dedication to hockey.— NHL (@NHL) 24 апреля 2017 г.
Your Masterton Trophy finalists.#NHLAwards pic.twitter.com/nCHo5FWZzy